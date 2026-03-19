Vasto, Torna “L’Ora della Terra”, luci spente alle 20:30 del 28 marzo 2026

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Sabato 28 marzo 2026 alle 20:30, il Comune di Vasto aderisce all’iniziativa “Earth Hour – L’Ora della Terra”, la più grande mobilitazione globale per il clima e la natura promossa dal Wwf, quest’anno alla sua ventesima ricorrenza – L’evento internazionale prevede lo spegnimento simbolico delle luci di monumenti ed edifici iconici. Nello specifico, a Vasto si spegneranno le luci del monumento a Gabriele Rossetti, quelle di Palazzo d’Avalos e quelle della Rotonda di Vasto Marina – si legge sul sito web ufficiale. «Invitiamo anche tutti i cittadini a spegnere le luci per un’ora: è un gesto semplice che, moltiplicato per milioni di persone, diventa un messaggio potente a favore della Terra – si apprende dal portale web ufficiale. Spegniamo le luci per un’ora per accendere l’attenzione sulla crisi climatica e il futuro del Pianeta», dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano – aggiunge testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Comune di Vasto e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it