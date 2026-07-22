Vasto, Torna “Orizzonti di Carta”: il 25 e 26 luglio ai Giardini d’Avalos terza edizione del festival dedicato ai libri

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Due giornate all’insegna della lettura, della creatività e della condivisione, con autori, laboratori, spettacoli, incontri formativi e attività pensate per tutte le età. Il 25 e 26 luglio i Giardini d’Avalos di Vasto si trasformeranno in un grande spazio dedicato alla cultura grazie alla terza edizione di “Orizzonti di Carta – Festival Letterario”, promosso da Chiara nei Libri con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Vasto – Il programma propone un ricco calendario di appuntamenti che coinvolgeranno scrittori, illustratori,educatori, musicisti e professionisti dell’infanzia – si apprende dal portale web ufficiale. Dalle letture animate ai laboratori creativi, dagli incontri dedicati alla genitorialità agli spettacoli per famiglie, fino alla premiazione del Primo Premio Racconto Breve “Orizzonti di Carta”, il festival offrirà occasioni di crescita culturale e di incontro per bambini, ragazzi, genitori e appassionati di libri.Tra gli ospiti figurano, tra gli altri, Roberto Grassilli, Anna Tosone, Peppe Millanta, Roberta Finotti, Malusa Kosgran, Marianna Balducci, Elisa Mazzoli, Asia Carbone, Catia Di Fabio, Dario Pomodoro e Alfonso Cuccurullo, protagonisti di presentazioni, letture e laboratori che accompagneranno il pubblico durante le due serate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Grande attenzione sarà riservata anche alle famiglie, con attività dedicate ai più piccoli, momenti diapprofondimento sul benessere dei neonati con le ostetriche dell’Ospedale San Pio di Vasto, laboratorimusicali, giochi da tavolo e spettacoli conclusivi pensati per coinvolgere il pubblico di ogni età.«Promuovere la lettura fin dalla più tenera età significa alimentare curiosità, senso critico e partecipazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. I Giardini d’Avalos diventeranno – dichiara il sindaco Francesco Menna – per due giorni un luogo di incontro, cultura e socialità, confermando la volontà dell’Amministrazione comunale di sostenere iniziative capaci di valorizzare il territorio e offrire opportunità di crescita a famiglie, bambini e giovani – precisa il comunicato. Ringrazio gli organizzatori, gli autori, i volontari e tutti coloro che hanno reso possibile questo appuntamento – »«Orizzonti di Carta è un festival che unisce qualità culturale e attenzione alle nuove generazioni – precisa la nota online. Ilprogramma è stato costruito – prosegue l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta – per offrire esperienze coinvolgenti, inclusive e multidisciplinari, mettendo al centro il libro come strumento di dialogo, educazione e scoperta – viene evidenziato sul sito web. Sostenere iniziative di questo tipo significa rendere Vasto una città sempre più viva dal punto di vista culturale e capace di attrarre famiglie e visitatori – precisa il comunicato. Invitiamo tutti a partecipare a queste due giornate che celebrano il piacere della lettura e il valore della condivisione – si apprende dalla nota stampa. »«Questo festival è sempre stato una scommessa e una vera e propria sfida – Il sentire comune, infatti, tende spesso a ripetere che – conclude Chiara Iacovitti, ideatrice e organizzatrice – i bambini e i ragazzi di oggi non leggono più. Noi, al contrario, vogliamo dimostrare l’esatto opposto: i giovani lettori esistono, sono appassionati, curiosi e profondamente coinvolti – aggiunge la nota pubblicata. La letteratura per ragazzi è un panorama vivo, pulsante e pieno di energia – viene evidenziato sul sito web. Sono davvero felice perché nel corso degli anni abbiamo raggiunto traguardi straordinari.»Per informazioni e prenotazioni: 333 8798132 – chiaraneilibri@gmail.com.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune di Vasto e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it