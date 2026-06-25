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Attualità

Vasto, Tornano le serate danzanti a Vasto Marina

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Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Anche quest’estate tornano le serate danzanti alla pista di pattinaggio di Vasto Marina – Gli appuntamenti si terranno nei giorni: 25 giugno, 2, 9, 16, 23, 30 luglio, 6, 13, 20, 27 agosto 2026 dalle ore 21:00.«Le serate danzanti si confermano – per il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta – un’occasione di svago e socialità molto amata da cittadini e turisti – precisa la nota online. Abbiamo voluto riproporle anche quest’anno per continuare a offrire momenti di leggerezza e condivisione nella splendida cornice di Vasto Marina – si legge sul sito web ufficiale. Ringraziamo tutte le scuole di ballo cittadine per il coordinamento delle serate – si apprende dalla nota stampa. Tutto ciò è stato possibile grazie al proficuo contributo della consigliera Maria Molino, che ringraziamo – aggiunge testualmente l’articolo online. La cittadinanza è invitata a partecipare».

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal Comune di Vasto e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it

 

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