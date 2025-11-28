Vasto, Trasporto disabili, Menna e Bosco: «Interruzioni inaccettabili, la ditta trovi un mezzo alternativo»

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:«In merito all’articolo apparso sulla stampa locale riguardante il mancato servizio di trasporto per persone con disabilità in carrozzina diretti a svolgere le terapie al centro Villa del Sole, desideriamo esprimere innanzitutto la nostra vicinanza alle famiglie coinvolte e a tutte le persone che ieri, 27 novembre 2025, si sono ritrovate nuovamente senza un servizio quotidiano e le ringraziamo per la segnalazione», lo dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessora alle Politiche sociali Anna Bosco – riporta testualmente l’articolo online. «La situazione descritta, l’ennesima interruzione dovuta alla mancanza di un mezzo sostitutivo in caso di guasti, è – per Menna e Bosco – inaccettabile e non può essere considerata una semplice criticità tecnica – si apprende dal portale web ufficiale. Quando si parla di persone con disabilità, ogni ritardo o sospensione incide direttamente sul loro percorso riabilitativo, sulla qualità di vita e sulla serenità delle famiglie che già affrontano ogni giorno fatiche e carichi importanti – aggiunge la nota pubblicata. L’ufficio Servizi sociali ha già avviato le verifiche necessarie con la ditta incaricata per comprendere in modo puntuale quanto accaduto e per richiedere soluzioni immediate e strutturali oltre che prendere opportuni rimedi sanzionatori – precisa il comunicato. È indispensabile che il servizio sia garantito senza interruzioni e che l’azienda disponga di un mezzo alternativo per evitare che un guasto possa bloccare completamente l’assistenza – si legge sul sito web ufficiale. Ribadiamo che la continuità del trasporto dedicato non è un optional ma un diritto, e che la tutela dei più fragili deve essere sempre posta al centro dell’azione amministrativa – si legge sul sito web ufficiale. Grazie all’ufficio Servizi sociali ed al dirigente Monteferrante siamo riusciti ad evitare l’interruzione del servizio anche per la giornata odierna e limitare ulteriori disagi per le famiglie – si apprende dalla nota stampa. Continueremo a monitorare la situazione passo dopo passo, in stretto contatto con le famiglie affinché un servizio fondamentale e gratuito che eroghiamo da sempre, che è il trasporto delle persone disabili presso i centri di riabilitazione, continui a migliorare e non essere motivo di preoccupazione costante per l’Amministrazione e per i cittadini».

