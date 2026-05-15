Vasto, Trionfa “Se tu fossi Elena”: il cortometraggio degli studenti dell’IIS Palizzi-Mattei di Vasto tra i vincitori del Concorso Internazionale Monteatro e Dintorni D’Arte

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il cortometraggio “Se tu fossi Elena”, realizzato dagli alunni della classe quinta A AFS dell’IIS Palizzi-Mattei di Vasto, diretti dal regista William Mussini, con la partecipazione di due attori professionisti, ha vinto uno dei più importanti premi previsti dal Concorso Internazionale di teatro e docufilm per le scuole Monteatro e Dintorni D’Arte, giunto alla sua quinta edizione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nello specifico, il corto capolavoro di Educazione civica nato da un’idea di Teresa Di Santo (presidente dell’Associazione Emily Abruzzo, del Premio Letterario Emily “I mille volti della violenza” nonché referente per Bullismo e Cyberbullismo dell’Istituto vastese) e patrocinato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Vasto e dal Premio Letterario Emily, si è qualificato nella sezione B aperta a cortometraggi, docufilm e visual storytelling. «Questo prestigioso riconoscimento rappresenta un motivo di orgoglio per l’intera comunità cittadina – si legge sul sito web ufficiale. Il successo ottenuto dagli studenti dell’IIS Palizzi-Mattei dimostra quanto la scuola, la cultura e l’impegno civile possano diventare strumenti concreti di crescita e consapevolezza per le nuove generazioni – precisa il comunicato. Attraverso un linguaggio diretto e autentico come quello cinematografico, i ragazzi sono riusciti ad affrontare temi profondi e attuali con grande sensibilità e maturità», hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta – si apprende dal portale web ufficiale. «Come insegnante e come referente del progetto posso affermare assolutamente che questo premio appartiene i ragazzi, alla loro capacità di non restare indifferenti e di aver scelto di raccontare, con delicatezza e fermezza, che il rispetto è l’unica base possibile per ogni legame umano», ha dichiarato la prof.ssa Di Santo – riporta testualmente l’articolo online. Dunque, dopo la presentazione del 30 aprile scorso presso la Camera dei Deputati, con il sostegno della deputata Stefania Ascari, l’arrivo di questo riconoscimento rappresenta un ulteriore importante traguardo per i ragazzi protagonisti e gli adulti di riferimento – riporta testualmente l’articolo online. Istituito dall’Istituto Tecnico Economico per il Turismo di Montesano SM (SA) in collaborazione con le Amministrazioni Comunali di Montesano Sulla Marcellana (SA), Casalbuono (SA), Padula (SA), Buonabitacolo (SA) e Sanza (SA), con la Comunità Montana Vallo Di Diano (SA) e con varie associazioni locali, l’idea da cui prende vita l’iniziativa, aperta alla ricezione di progettualità scolastiche oltre i “confini” territoriali, nasce dalla volontà di promuovere attività che favoriscano lo sviluppo delle potenzialità espressive e creative e che possano aiutare i giovani, in particolare i Millennials, gli Zoomer e la generazione Alpha, al superamento di difficoltà e insicurezze, incentivando il confronto tra i vari progetti, creando proficui scambi di idee e soprattutto dando a tutti i partecipanti l’opportunità di consolidare i valori costitutivi dell’Unione europea – si apprende dal portale web ufficiale. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 23 maggio presso l’Auditorium “Massimo Troisi” a Casalbuono, in provincia di Salerno, e in tale occasione sarà ufficialmente consegnato il premio al gruppo dell’IIS Palizzi-Mattei protagonista del progetto –

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune di Vasto e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it