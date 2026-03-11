Vasto, Un anno di servizio di Pronto Intervento Sociale (PIS) per l’ambito territoriale sociale n. 07 vastese

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Nel corso dell’anno 2025–2026 il Servizio di Pronto Intervento Sociale (PIS) dell’Ambito Territoriale Sociale n. 07 Vastese ha garantito interventi tempestivi per affrontare situazioni di emergenza sociale riguardanti persone e nuclei familiari in condizioni di grave fragilità.Il servizio ha operato con l’obiettivo di fornire una risposta immediata nei casi di emergenza abitativa, vulnerabilità sociale, disagio economico o mancanza di rete familiare, attraverso attività di ascolto, orientamento e accoglienza temporanea presso l’appartamento dedicato alle emergenze sociali situato nel Comune di Vasto – riporta testualmente l’articolo online. Nel corso dell’anno gli interventi hanno riguardato principalmente: • nuclei familiari con minori in difficoltà abitativa; • donne sole o vittime di violenza; • persone senza dimora; • cittadini stranieri in condizioni di marginalità; • persone sole con problemi sanitari o socio-economici.Tra le situazioni affrontate si segnalano interventi per emergenze abitative dovute a sfratti o perdita improvvisa dell’alloggio, accoglienze temporanee per nuclei familiari con minori, supporto a persone prive di documenti o senza rete familiare, nonché interventi a favore di donne vittime di maltrattamenti e persone in condizioni di grave vulnerabilità sanitaria e sociale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il servizio ha operato frequentemente in collaborazione con diversi soggetti del territorio, tra cui servizi sociali comunali, forze dell’ordine, strutture sanitarie, Caritas, centri antiviolenza e realtà del terzo settore, garantendo una presa in carico coordinata e integrata dei casi segnalati.Nel corso del primo anno di attività sono stati effettuati 19 interventi complessivi, che hanno riguardato: • 4 nuclei familiari, • 7 donne, • 7 uomini, • 1 minore non accompagnato – recita il testo pubblicato online. Sono inoltre pervenute molteplici richieste telefoniche di informazioni relative principalmente a servizi sociali e possibilità di accoglienza – si legge sul sito web ufficiale. “L’esperienza maturata nel corso dell’anno evidenzia come il Pronto Intervento Sociale rappresenti uno strumento fondamentale per la gestione delle emergenze sociali, consentendo di intervenire in maniera tempestiva e coordinata, prevenendo l’aggravarsi di situazioni di disagio e garantendo una prima risposta ai cittadini in condizioni di vulnerabilità.Il lavoro di rete tra servizi sociali, istituzioni, enti del terzo settore e forze dell’ordine si conferma un elemento centrale per l’efficacia degli interventi e per la costruzione di percorsi di supporto e inclusione sociale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Alla luce dei risultati raggiunti, il servizio PIS si conferma un presidio strategico per il territorio, capace di offrire orientamento, sostegno e tutela alle persone nei momenti di maggiore fragilità.” hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore alle Politiche sociali Anna Bosco – Ricordiamo il numero di telefono attivo H24 : 800 596 620

