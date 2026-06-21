Velasco: il time-out che ha segnato la pallavolo

In queste ore, il nome di Julio Velasco è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. L’ultimo aggiornamento sul feed risale alle 18:40 di oggi. L’ex allenatore della nazionale italiana di pallavolo ha suscitato scalpore con le sue dichiarazioni durante un time-out infuocato: “Loro hanno le vene così e noi abbiamo la faccia del…”.

La sua presa di posizione ha destato interesse e dibattito nel mondo sportivo, con molti che si interrogano sul significato delle sue parole e sulle possibili implicazioni per il futuro della pallavolo.

Parallelamente, la VNL Femminile ha visto l’Italia trionfare contro il Giappone con un netto 3-0, confermando la riscossa azzurra in campo internazionale. Le atlete italiane hanno dimostrato di non avere limiti, imponendosi con determinazione e talento.

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