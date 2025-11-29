Venezuela, aria di crisi: spazio aereo chiuso

Il Venezuela è di nuovo al centro della scena internazionale. Nelle ultime ore gli Stati Uniti hanno deciso di

chiudere lo spazio aereo sul Paese e di rafforzare la presenza militare nell’area caraibica, mentre

cresce la pressione politica sul governo di Nicolás Maduro. In parallelo, gli analisti descrivono uno scenario interno

segnato da crisi economica cronica, iperinflazione attesa in rialzo nel 2026 e tensioni aperte sul

fronte territoriale con la Guyana.

Spazio aereo chiuso e nuove mosse militari USA

La novità più immediata è la chiusura dello spazio aereo statunitense sopra il Venezuela e su alcune

rotte considerate sensibili nell’area caraibica. Washington lega la decisione a motivi di sicurezza e al deterioramento

dei rapporti con Caracas, mentre contemporaneamente annuncia il rafforzamento di basi e asset militari

in Paesi vicini, come la Repubblica Dominicana, e un aumento delle esercitazioni navali nella regione.

La mossa viene letta come un ulteriore passo in una strategia di massima pressione sul governo Maduro,

che negli ultimi mesi ha già dovuto fare i conti con nuove sanzioni e con un crescente isolamento diplomatico da parte

di diversi governi occidentali.

Maduro sotto assedio: “piano di uscita” respinto e minaccia di regime change

Un’inchiesta di media internazionali, confermata da fonti diplomatiche, ha rivelato che gli Stati Uniti hanno

respinto un’ipotesi di transizione graduale proposta dal governo venezuelano: un piano che avrebbe

previsto l’uscita di Maduro dal potere dopo due o tre anni, in cambio di un alleggerimento delle sanzioni e di

garanzie personali per l’attuale leadership.

La linea di Washington, guidata dall’amministrazione Trump, resta invece improntata a una rottura più netta.

Lo stesso presidente statunitense, nelle scorse settimane, ha dichiarato che “Maduro ha i giorni contati”,

pur senza confermare pubblicamente l’ipotesi di un intervento militare diretto. Le dichiarazioni, sommate ai movimenti

di truppe e mezzi nell’area, alimentano tuttavia i timori di una possibile escalation.

Il nodo petrolio: cosa può offrire Caracas

Sullo sfondo resta centrale il tema del petrolio. Il Venezuela detiene una delle più grandi riserve

di greggio al mondo, ma la produzione è crollata rispetto ai livelli storici e oggi, secondo le stime più recenti,

si aggira poco sopra 1 milione di barili al giorno, ben lontano dai record del passato.

Gran parte dell’export è diretto verso la Cina e altri partner strategici, dopo anni di sanzioni americane sul settore

energetico. Secondo analisti internazionali, in un eventuale tavolo negoziale Maduro potrebbe offrire di

dirottare una quota di greggio verso le raffinerie del Golfo del Messico e facilitare il rientro di

grandi compagnie energetiche occidentali, chiedendo in cambio la revoca o l’allentamento delle sanzioni e nuove

licenze operative.

Finora, tuttavia, la diffidenza degli investitori, i precedenti di nazionalizzazioni e il quadro politico incerto

frenano qualsiasi ritorno massiccio di capitali stranieri nel settore petrolifero venezuelano.

Economia allo stremo: iperinflazione e disuguaglianze

Sul piano interno, il Paese continua a vivere una crisi economica e sociale di lunga durata.

Rapporti recenti di organismi internazionali e centri di ricerca indipendenti descrivono un quadro in cui:

la crescita registrata in alcuni comparti nel 2025 non si traduce in un miglioramento diffuso del tenore di vita;

la iperinflazione , attenuatasi rispetto ai picchi storici, resta a livelli molto alti e viene

proiettata nuovamente in forte aumento nel 2026;

, attenuatasi rispetto ai picchi storici, resta a livelli molto alti e viene proiettata nuovamente in forte aumento nel 2026; la povertà rimane estremamente diffusa, con ampie fasce della popolazione che faticano a coprire

i bisogni di base;

rimane estremamente diffusa, con ampie fasce della popolazione che faticano a coprire i bisogni di base; i servizi pubblici essenziali (sanità, acqua, energia elettrica) continuano a soffrire di interruzioni e carenze.

La combinazione di inflazione fuori controllo, salari minimi molto bassi e mancanza di investimenti genera un contesto

in cui la ripresa economica appare fragile e fortemente diseguale, concentrata su pochi settori e su ristrette

élite economiche e politiche.

Disputa sull’Essequibo: il fronte caldo con la Guyana

Un altro elemento chiave degli ultimi mesi è la riacutizzazione della disputa territoriale con la Guyana

sulla regione dell’Essequibo, un’area di circa 160.000 chilometri quadrati ricchissima di risorse naturali, in

particolare petrolio offshore, oro e legname.

Nel 2025 Caracas ha proseguito sulla strada di una maggiore ingerenza politica nel territorio conteso,

includendo l’Essequibo in consultazioni elettorali e insistendo sulla creazione di strutture amministrative venezuelane

nella zona. Nonostante i richiami della Corte internazionale di giustizia a non modificare lo status quo, il governo

Maduro considera la questione una priorità nazionale e un tema identitario.

La Guyana, dal canto suo, ha reagito rafforzando la presenza militare e i controlli alle frontiere

e rivolgendosi alle Nazioni Unite e ai partner internazionali per ottenere sostegno diplomatico. Stati Uniti e altri

Paesi hanno espresso preoccupazione per il rischio di incidenti in un’area divenuta strategica dopo le importanti

scoperte petrolifere degli ultimi anni.

Repressione interna e diritti umani sotto osservazione

Il clima di tensione esterna si riflette anche all’interno del Paese. Organizzazioni per i diritti umani e centri di

analisi regionali segnalano un inasprimento dei controlli politici e della repressione del dissenso:

limitazioni alla libertà di stampa e pressioni su media indipendenti;

arresti e procedimenti giudiziari contro oppositori, sindacalisti e attivisti;

restrizioni al diritto di manifestazione e sorveglianza capillare di partiti e movimenti sociali.

Gli osservatori collegano questa stretta interna anche alla minaccia percepita dall’esterno: la

leadership venezuelana presenta spesso la crisi con gli Stati Uniti come una “aggressione” che giustificherebbe misure

eccezionali in nome della sicurezza nazionale.

Esodo e crisi umanitaria: milioni di venezuelani all’estero

Mentre la crisi si prolunga, continua anche l’esodo di cittadini venezuelani verso l’estero.

Secondo le stime più recenti di organizzazioni internazionali, si parla di milioni di persone che

hanno lasciato il Paese nell’ultimo decennio, dirigendosi soprattutto verso Colombia, Brasile, altri Stati latinoamericani

e, in misura crescente, verso il Nord America e l’Europa.

Oltre alla ricerca di migliori opportunità economiche, molti indicano tra le motivazioni anche insicurezza,

mancanza di servizi, difficoltà di accesso a cure mediche e alimenti. Nei Paesi di destinazione questo flusso

continua a porre sfide significative in termini di accoglienza, integrazione e riconoscimento di status protettivi.

Prospettive: escalation o spiragli di negoziato?

Gli ultimi sviluppi indicano dunque un Venezuela schiacciato fra pressioni esterne e crisi interne.

La chiusura dello spazio aereo da parte degli Stati Uniti, la disputa aperta sull’Essequibo, l’ipotesi di nuove

sanzioni e la prospettiva di iperinflazione nel 2026 alimentano scenari di forte incertezza.

Allo stesso tempo, non si esclude che, dietro le quinte, possano proseguire contatti informali tra

emissari di Caracas e attori internazionali per trovare uno spazio negoziale che eviti un salto di qualità nel

confronto. Molto dipenderà dall’equilibrio tra la volontà di mantenere il potere da parte dell’attuale governo

venezuelano e la capacità della comunità internazionale di combinare pressione e incentivi credibili a una transizione

politica ordinata.