Venosa: ritrovamenti significativi all’anfiteatro romano

Il tema di tendenza in queste ore è Venosa, dove dopo quarant’anni riprendono gli scavi all’anfiteatro romano del Parco Archeologico. L’ultima notizia risale alle 21:00 di oggi, sabato 28 Febbraio 2026, e sembra aver suscitato grande interesse online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca.
La città di Venosa, ricca di storia e cultura, si appresta a vivere un momento significativo con questo importante progetto archeologico. Gli scavi potrebbero portare alla luce nuove scoperte e contribuire alla valorizzazione del patrimonio storico della zona.
