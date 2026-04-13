Verona volley: Civitanova avanti, Lube in rimonta

La notizia di Verona volley è al centro dell’attenzione in queste ore, tanto che è tra i trend più ricercati online. La pazzesca Civitanova ha compiuto una rimonta da 0-2 e ora si prepara per la finale. Dall’altra parte, Rana Verona è stata battuta in casa dalla Lube che ha ribaltato la serie. Si avvicina la decisiva Gara4, da dentro o fuori per entrambe le squadre. Le dichiarazioni dei protagonisti sottolineano la determinazione e la voglia di chiudere la serie al meglio. L’entusiasmo degli appassionati è alle stelle, con le emozioni che si intensificano a ogni partita.

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