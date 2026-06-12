Versalis Mantova: incendio e danni nella zona industriale

Le fiamme avvolgono l’impianto di Versalis a Mantova, generando una densa nube di fumo nero visibile da chilometri di distanza. L’incendio, di proporzioni devastanti, ha costretto alla chiusura di strade e ferrovie nelle vicinanze, mentre i vigili del fuoco sono al lavoro per contenere l’emergenza.

La situazione è in rapida evoluzione e suscita grande interesse online, con il tema ‘Versalis Mantova’ in cima ai trend sui motori di ricerca. L’ultimo aggiornamento risale alle 10:10 di oggi, ma la portata dell’incidente richiede costante monitoraggio.

La Versalis è una realtà industriale di rilevanza nel territorio, pertanto l’impatto di questo evento sarà sicuramente ampio. Per ulteriori dettagli sull’incidente e le sue conseguenze, si consiglia di approfondire online per aggiornamenti in tempo reale.