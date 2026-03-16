“VersiInComune”, a Chieti la Giornata Mondiale della Poesia: il 21 marzo un’intera giornata di incontri, letture e dialoghi culturali

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:In occasione della Giornata Mondiale della Poesia, sabato 21 marzo 2026 Chieti ospiterà l’iniziativa “VersiInComune – La città che pensa e che sente”, una giornata interamente dedicata alla poesia, alla riflessione culturale e al dialogo tra linguaggi artistici e discipline del pensiero – aggiunge testualmente l’articolo online. L’evento si svolgerà a Palazzo de’ Mayo, sul Corso Marrucino, con attività previste dalle 9.30 alle 13.00 e nel pomeriggio dalle 15.30 alle 18.45. La manifestazione è promossa e organizzata congiuntamente dal Comune di Chieti e dall’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, in un percorso di collaborazione istituzionale che punta a rafforzare il ruolo della città come luogo di produzione culturale e di partecipazione civica – Il programma si inserisce nel quadro delle iniziative dedicate alla Giornata UNESCO della Poesia, valorizzando il contributo della letteratura e della parola poetica nella costruzione di comunità consapevoli e inclusive – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tra i soggetti coinvolti figurano il Club per l’UNESCO di Chieti, il Giardino delle Pubbliche Letture ETS, la Libreria De Luca, l’Associazione Camminando Insieme APS, l’Associazione culturale Libridine, il Piccolo Teatro dello Scalo e l’Associazione Da Grande Voglio Crescere APS, insieme a studiosi, poeti e operatori culturali – precisa la nota online. La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali dell’Università “G. d’Annunzio” e del Comune di Chieti e con la presentazione della Giornata Mondiale della Poesia UNESCO. Seguiranno momenti dedicati alla memoria e alla lettura poetica, tra cui il tributo al poeta Vito Moretti, con proiezioni video, testimonianze e reading di testi – Il programma proseguirà con la presentazione della silloge “Paradigmi della complessità” di Silvia Elena Di Donato e con la presentazione dell’opera poetica della poetessa afghana Homaira Kawosh, in un dialogo culturale che attraversa esperienze e sensibilità diverse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel pomeriggio la giornata riprenderà con una seconda sessione di incontri e approfondimenti – Tra gli appuntamenti in programma la tavola rotonda “Filosofia e poesia: abitare diversamente il limite”, dedicata al confronto tra riflessione filosofica e linguaggio poetico, e il talk “Due poetesse, un confronto – Le vie dell’haiku”, che offrirà uno sguardo sulle forme brevi della poesia contemporanea – La conclusione sarà affidata alla presentazione del libro e CD “Il sistema della vita” di Aleco, progetto artistico che unisce poesia e musica – si apprende dal portale web ufficiale. In allegato locandina e orari.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it