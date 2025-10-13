“Via dei Matti 43” – Spettacolo teatrale per sensibilizzare sul tema della salute mentale

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Nell’ambito del progetto “Dal Centro alle Periferie” e delle attivit? promosse dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila, gioved? 16 ottobre 2025, alle ore 21.00, presso il Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini”, andr? in scena lo spettacolo teatrale “Via dei Matti 43”, scritto e interpretato da Marco Valeri con la regia di Francesco Niccolini – precisa il comunicato. L’ingresso ? completamente gratuito – recita il testo pubblicato online. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale “I Guastafeste”, si inserisce nel percorso di sensibilizzazione e partecipazione civica promosso dal Comune dell’Aquila per affrontare, attraverso il linguaggio dell’arte, il tema della salute mentale e del contrasto allo stigma che ancora circonda la fragilit? psicologica – si legge sul sito web ufficiale. “Parlare di salute mentale significa parlare di comunit?, di ascolto e di rispetto – Con questo evento vogliamo ricordare che la fragilit? non ? una colpa ma una dimensione umana che ci riguarda tutti – precisa il comunicato. Il teatro, con la sua forza emotiva e simbolica, diventa un luogo di incontro e di consapevolezza”, ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila Manuela Tursini. Attraverso poesia, ironia e riflessione, “Via dei Matti 43” invita cittadini, studenti e operatori sociali a condividere un momento di confronto e sensibilizzazione sul valore dell’empatia, della gentilezza e della cura reciproca –

