Vigili del Fuoco. Al via i “Campi Giovani” 2026. Aperto il bando per 366 ragazzi in tutta Italia

Vigili del Fuoco, ultime dal sito:Ritorna l’atteso appuntamento con la cultura della sicurezza e l’impegno civico – riporta testualmente l’articolo online. È stato pubblicato oggi il bando per il progetto “Giovani in azione: in campo con i Vigili del Fuoco”, l’iniziativa dedicata ai ragazzi tra i 15 e i 17 anni che desiderano vivere una settimana “in prima linea” accanto al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – aggiunge testualmente l’articolo online. Nata dalla collaborazione tra il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio e il Ministero dell’Interno, l’iniziativa “Campus Giovani” punta a trasformare l’estate in un’occasione di crescita formativa, promuovendo il senso del bene comune e la solidarietà attraverso attività pratiche e momenti ricreativi.Il progetto coinvolgerà complessivamente 366 ragazzi, suddivisi in due turni settimanali:• Primo turno: dal 5 all’11 luglio 2026• Secondo turno: dal 12 al 18 luglio 2026Per garantire una copertura nazionale, i campi scuola saranno allestiti in sette diverse località italiane, selezionate per accogliere i giovani provenienti da ogni regione:Borgo San Dalmazzo (Cuneo) – Bellaria Igea Marina (Rimini) – Foligno (Perugia) – Roma – Bari – Trapani – Olbia (Sassari).Le iscrizioni sono ufficialmente aperte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La selezione dei partecipanti avverrà sulla base di criteri trasparenti legati al merito scolastico (media voti dell’anno 2025/2026) e alla situazione economica familiare (ISEE). Per favorire l’inclusione, verrà data priorità alle fasce con ISEE inferiore a 20.000 euro, sebbene la presentazione del dato reddituale non sia obbligatoria per l’invio della domanda – I posti sono stati distribuiti su base regionale in proporzione alla popolazione studentesca residente, garantendo così una rappresentanza equa di tutto il territorio – riporta testualmente l’articolo online. Le domande potranno essere presentate dal 5 maggio al 3 giugno 2026 attraverso il portale dedicato (https://campusgiovanivvf.it/login.php).

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informativo dei Vigili del Fuoco. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche sulle pagine del portale web dei Vigili del Fuoco, sezione Comunicati Stampa, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: vigilfuoco.it