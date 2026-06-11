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Cronaca

Vigili del Fuoco. Autoarticolato in fiamme sulla A14

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Vigili del Fuoco, la nuova nota online pubblicata sul sito web:Poco dopo la mezzanotte, un autoarticolato che trasportava sacchi di farina ha preso improvvisamente fuoco mentre transitava al Km 325 dell’autostrada A14, poco prima del viadotto Salinello in carreggiata sud. Il conducente è riuscito ad uscire dalla cabina di guida e a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero completamente il mezzo – riporta testualmente l’articolo online. L’uomo è stato poi trasportato in ospedale per accertamenti – aggiunge la nota pubblicata. L’incendio ha destato forte apprensione negli automobilisti in transito che hanno allertato immediatamente i soccorsi – precisa il comunicato. Sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco, sia dalla sede centrale che dai vicini distaccamenti, con numerosi mezzi – I Vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme dopo alcune ore di lavoro e al termine di lunghe e complesse operazioni, domando anche il rogo che si era esteso alle sterpaglie ai lati della carreggiata – si legge sul sito web ufficiale. Durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso al traffico – riporta testualmente l’articolo online.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dai Vigili del Fuoco e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il sito internet dei Vigili del Fuoco, sezione Comunicati Stampa, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: vigilfuoco.it

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