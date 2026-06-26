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Cronaca

Vigili del Fuoco. Avvicendamento al vertice del comando dei vigili del fuoco

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Vigili del Fuoco, ultime dal sito:Dal 25 giugno, il Comando dei Vigili del Fuoco di Pescara sarà diretto dal primo dirigente Fabio Ponziani che succederà a Luca Verna, recentemente promosso dirigente superiore, che andrà ad assumere il comando della sede dei Vigili del Fuoco di Modena – si apprende dal portale web ufficiale. Il Comandante uscente, questa mattina, nel breve commiato, ha ringraziato tutto il personale dipendente per l’impegno e la collaborazione mostrata in questi anni trascorsi al Comando di Pescara ed espresso il benvenuto al nuovo Comandante Fabio Ponziani, con l’augurio di una positiva esperienza professionale – Entra in servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 1994.Dopo un primo periodo di attività come funzionario tecnico operativo, ha assunto la Direzione dell’Ufficio per la Regolamentazione Comunitaria ed il Centro Studi Esperienze della Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Emergenza di Roma;Dirigente area Prevenzione della Direzione Regionale Vigili del Fuoco del Lazio;Esperienze in vari settori operativi del Centro Esperienze e del Comando di Roma: Nucleo Investigativo Antincendio, Laboratori di Idraulica e Chimica, area Normazione – si apprende dalla nota stampa.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa dei Vigili del Fuoco. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il canale web istituzionale dei Vigili del Fuoco, area online Comunicati Stampa, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: vigilfuoco.it

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