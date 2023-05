Vigili del Fuoco. Chieti, evacuazione di quattro famiglie per una frana

- Advertisement -

pubblicato il 17 maggio 2023

A causa delle abbondanti piogge, in prossimità del centro abitato di Bucchianico, un tratto di una strada per una lunghezza di circa 50 metri, ha subito un cedimento franoso che ha coinvolto due fabbricati di civile abitazione e due autoveicoli in sosta, senza provocare danni a persone – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco del comando e il funzionario di guardia che, dopo una prima verifica, hanno segnalato la necessità di evacuazione precauzionale di quattro nuclei familiari di due edifici potenzialmente esposti al rischio di ulteriori movimenti franosi.

