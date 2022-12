Vigili del Fuoco. Chieti, il Prefetto in visita al Comando

- Advertisement -

pubblicato il 28 dicembre 2022

Nella mattinata odierna, il Prefetto di Chieti Mario Della Cioppa, si è recato in visita al comando – riporta testualmente l’articolo online. A fare gli onori di casa il comandante provinciale, Massimo Barboni, unitamente ai funzionari, il personale operativo e amministrativo in servizio – recita il testo pubblicato online. Nel corso dell’incontro, il Prefetto Della Cioppa ha visitato la sala operativa dove vengono gestite tutte le chiamate di soccorso provenienti dal territorio provinciale e l’adiacente sala crisi dove vengono coordinate le situazioni di emergenza – si apprende dal portale web ufficiale. Il Prefetto ha poi incontrato il personale in servizio nell’aula magna esprimendo parole di apprezzamento per i servizi tecnici di soccorso pubblico forniti dai Vigili del fuoco di Chieti ed evidenziando l’importanza del costante mantenimento di condizioni di prontezza operativa di tutto il sistema di protezione civile – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’ing. Barboni, a nome di tutti i Vigili del fuoco della provincia teatina, ha ringraziato il Prefetto Della Cioppa per la gradita visita istituzionale e colto l’occasione per rinnovare a tutti gli auguri per un nuovo anno ricco di soddisfazioni professionali e personali.

