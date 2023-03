Vigili del Fuoco. Chieti, incendio abitazione

- Advertisement -

Vigili del Fuoco, ultimissima dal sito web istituzionale:

pubblicato il 27 marzo 2023

Due squadre dei Vigili del fuoco, con il supporto dell’autoscala sono intervenuti per un incendio di un’unità abitativa posta al quinto piano di un edificio sito in via Picena dove erano presenti tre persone: padre, madre e figlio che sono stati tratti in salvo indenni – L’incendio si è innescato, per cause in corso di accertamento, all’interno della stanza da letto del figlio provocando gravi danni strutturali a una parete perimetrale e al solaio, nonché danni da fumo e calore alle suppellettili delle restanti stanze dell’appartamento – aggiunge testualmente l’articolo online. Durante le operazioni di soccorso per la messa in sicurezza e l’estinzione dell’incendio, a scopo precauzionale sono state evacuate tutte le famiglie presenti all’interno delle abitazioni – Al termine delle operazioni di soccorso, oltre all’appartamento in cui si è verificato l’incendio sono state interdette all’uso le unità abitative soprastanti e, a causa delle infiltrazioni di acqua, anche quelle sottostanti collegate dalla stessa scala – si apprende dal portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informazione dei Vigili del Fuoco. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche sulle pagine del portale web dei Vigili del Fuoco, sezione Comunicati Stampa, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: vigilfuoco.it