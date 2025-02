Vigili del Fuoco. Corso USAR-LIGHT

Vigili del Fuoco, la nuova nota online pubblicata sul sito web:Polo Didattico Direzione Regionale VV.F. Abruzzo – Nei giorni scorsi, gli allievi del 100° corso dei Vigili del Fuoco hanno partecipato all’attività di formazione USAR-L (“Urban Search And Rescue-Light”), un modulo teorico-pratico di cruciale importanza per gli interventi di soccorso tecnico – recita il testo pubblicato online. L’attività formativa, pensata per migliorare l’efficacia degli interventi in caso di eventi sismici, esplosioni, crolli o dissesti statici e idrogeologici, ha l’obiettivo di standardizzare le operazioni di emergenza e garantire risposte sempre più rapide e professionali – precisa la nota online. L’iniziativa è stata arricchita dalla disponibilità del comune di Fossa, che ha fornito uno scenario reale per la simulazione di diverse operazioni di ricerca e soccorso tra le macerie e dall’Ente Scuola Edile che ha messo a disposizione i locali per le attività di formazione teoriche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Durante le esercitazioni, sono state utilizzate le più moderne tecnologie e metodologie del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, come geofoni, termocamere, bipodi e search-cam, per affrontare al meglio gli scenari di crollo – recita il testo pubblicato online. Il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco d’Abruzzo, DG arch. Gennaro Tornatore, ha elogiato lo staff didattico Ing. F. Di Virgilio, Ing. S. Micucci, gli istruttori professionali CS G. Pieri, CS M. L. Pacifici, CS D. Barrile, CS G. Sarti e tutti gli allievi per l’impegno e la dedizione dimostrati durante il corso – riporta testualmente l’articolo online. Il Direttore ha sottolineato l’importanza di tale formazione per mantenere alto il livello di preparazione e professionalità dei Vigili del Fuoco, sempre pronti ad intervenire in situazioni di emergenza – si legge sul sito web ufficiale. Si ringraziano, per la fattiva collaborazione e la disponibilità dimostrata, il Sindaco di Fossa Ing. Fabrizio Boccabella e la responsabile dell’Ente Scuola Edile (ESE-CPT L’Aquila) Ing. Valentina Scenna – si legge sul sito web ufficiale.

