Vigili del Fuoco. Esplosione dopo fuga di gas a San benedetto dei Marsi

Vigili del Fuoco, la nuova nota online pubblicata sul sito web:Questo pomeriggio un’esplosione ha investito una coppia all’interno della loro abitazione, un seminterrato in pieno centro abitato – aggiunge testualmente l’articolo online. I due sono stati trasportati all’ospedale di Avezzano con ustioni in diverse parti del corpo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’esplosione, determinata da una fuga di gas GPL le cui cause sono in corso di accertamento, ha danneggiato gravemente la struttura dell’edificio e ulteriori danni sono stati provocati dalle fiamme dell’incendio generato dallo scoppio – riporta testualmente l’articolo online. Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Avezzano e della sede centrale del comando con quattro automezzi e dieci uomini, che hanno spento i focolai e messo in sicurezza l’immobile – Non si registrano danni apprezzabili alle strutture vicine – si apprende dalla nota stampa. Precedente Seguente

