Vigili del Fuoco. Incidente stradale sull’A14: intervento dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza di un autoarticolato alimentato a gas naturale liquefatto.

Vigili del Fuoco, nuovo comunicato online sul sito nella sezione notizie:Nella mattinata odierna, i Vigili del Fuoco sono intervenuti al km 384 dell’autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra i caselli di Pescara Sud-Francavilla al Mare e Pescara Ovest-Chieti, per un incidente stradale che ha coinvolto un autoarticolato alimentato a gas naturale liquefatto (GNL), un autocarro e un’autovettura – Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno operato in collaborazione con il personale sanitario del 118, la Polizia Stradale e gli operatori di Autostrade per l’Italia per le attività di soccorso e la messa in sicurezza dello scenario incidentale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nell’incidente, una persona è rimasta ferita ed è stata trasferita in ospedale con l’eliambulanza – si legge sul sito web ufficiale. A causa della presenza del veicolo alimentato a GNL e dei danni riportati a seguito dell’urto, è stato necessario procedere alle operazioni di svuotamento controllato del serbatoio contenente il gas. L’intervento è stato effettuato mediante combustione controllata in torcia del gas residuo, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza – si apprende dal portale web ufficiale. Per la gestione delle operazioni specialistiche è stato richiesto il supporto del Nucleo Travasi del comando dei Vigili del Fuoco dell’Aquila, intervenuto con personale e attrezzature dedicate per il travaso e la gestione in sicurezza di sostanze e carburanti pericolosi.Le attività di soccorso e di messa in sicurezza, particolarmente complesse per la natura del combustibile coinvolto, hanno richiesto diverse ore di lavoro e la temporanea chiusura del tratto autostradale interessato, al fine di consentire l’intervento in condizioni di massima sicurezza per gli operatori e per gli utenti della strada – si apprende dal portale web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione dei Vigili del Fuoco. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche sulle pagine del portale web dei Vigili del Fuoco, sezione Comunicati Stampa, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: vigilfuoco.it