Vigili del Fuoco. Intervento congiunto del Nucleo TLC Abruzzo e del Reparto Volo di Pescara

pubblicato il 15 febbraio 2023

Nella giornata di ieri il Nucleo TLC Abruzzo è intervenuto sul ponte radio di Tavola Rotonda in provincia dell’Aquila per un guasto che pregiudicava le comunicazioni in alcune zone del territorio di Sulmona e Castel Di Sangro – riporta testualmente l’articolo online. A causa della notevole altezza – ci troviamo a 2400 metri – e per la neve presente in quota, l’intervento è stato eseguito dal personale TLC Abruzzo con la collaborazione del Reparto Volo di Pescara – viene evidenziato sul sito web. Una volta imbarcati e trasportati in vetta alla montagna, gli operatori TLC hanno riparato l’impianto trasmittente e hanno ripristinato le comunicazioni.

