Vigili del Fuoco. L’Aquila, autocisterna carica di gasolio e benzina esce fuori strada nei pressi di Montereale

pubblicato il 13 dicembre 2022

Nella prima mattinata un’autocisterna carica di gasolio e benzina è uscita di strada sulla Strada Provinciale 3 Umbra a causa del fondo reso scivoloso dalla neve, a pochi chilometri da Montereale – recita la nota online sul portale web ufficiale. I Vigili del fuoco sono intervenuti numerosi: dalla sede centrale con un’APS (Autopompa Serbatoio), una AG (Autogrù) e il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico). È stato necessario l’intervento anche del personale del nucleo NBCR del comando di Roma con un FT3, un mezzo dotato di attrezzature specifiche per il travaso di idrocarburi – aggiunge la nota pubblicata. Nell’incidente il conducente è fortunatamente rimasto illeso – recita il testo pubblicato online. Le operazioni sono state lunghe e difficili, si sono protratte fino a sera, soprattutto a causa della gran quantità di liquido trasportato e del tempo necessario per reperire una cisterna di soccorso per il travaso – aggiunge testualmente l’articolo online. Alle operazioni hanno collaborato con i Vigili del fuoco i Carabinieri della locale stazione e il personale ANAS.

