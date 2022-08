Vigili del Fuoco. L’Aquila, i Vigili del fuoco assistono Papa Francesco durante la sua visita al capoluogo abruzzese

- Advertisement -

Vigili del Fuoco, ultime dal sito:

pubblicato il 29 agosto 2022

Papa Francesco è arrivato all’Aquila per dare inizio al Giubileo celestiniano con l’apertura della Porta Santa – viene evidenziato sul sito web. Per la preparazione della visita di Francesco al capoluogo abruzzese del 28 agosto è stato essenziale il contributo dei Vigili del fuoco, presenti in maniera assidua nella complessa preparazione dell’evento con la valutazione dei piani di sicurezza e i successivi controlli dei siti visitati dal Papa – si legge sul sito web ufficiale. Di primaria importanza anche l’attività di assistenza dei Vigili del fuoco durante la visita del pontefice, dall’atterraggio al decollo dell’elicottero papale, dalla visita in Piazza Duomo, all’interno dei cantieri dell’Arcivescovado e del Duomo di San Massimo, fino a un gremito piazzale della Basilica di Collemaggio, dove Francesco ha officiato la Santa Messa dopo la solenne apertura della Porta Santa – viene evidenziato sul sito web.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informativo dei Vigili del Fuoco. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il sito internet dei Vigili del Fuoco, sezione Comunicati Stampa, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: vigilfuoco.it