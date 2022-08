Vigili del Fuoco. L’Aquila, i Vigili del fuoco soccorrono 40 scout colti da una violenta grandinata a Villavallelonga

Vigili del Fuoco, la nuova nota online pubblicata sul sito web:

pubblicato il 11 agosto 2022

Un gruppo di quaranta scout, ragazzi di età compresa tra i 12 e 16 anni, provenienti da Triggiano in provincia di Bari, nella giornata del 10 agosto, sono stati sorpresi da una forte grandinata in località Fonte Astuni, zona montana nel comune di Villavallelonga – viene evidenziato sul sito web.

Il violento nubifragio di pioggia e grandine ha annullato quasi totalmente la visibilità e inondato l’area camping che li ospitava – viene evidenziato sul sito web.

Gli accompagnatori hanno dato l’allarme telefonicamente alla sala operativa dei Vigili del fuoco che hanno tempestivamente raggiunto il gruppo con ben cinque mezzi fuoristrada – si apprende dal portale web ufficiale.

Dopo un lungo e impegnativo percorso di montagna, i ragazzi, fortunatamente tutti illesi, sono stati trasportati nell’abitato di Villavallelonga dove è stata messa a disposizione la locale palestra comunale per il loro ricovero in sicurezza – si apprende dal portale web ufficiale.



