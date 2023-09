Vigili del Fuoco. L’Aquila, incendio appartamento a Capistrello

Vigili del Fuoco, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione notizie:

pubblicato il 17 settembre 2023

I Vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio divampato all’interno della cucina in un appartamento al piano primo di un edificio residenziale nella strada principale di Capistrello – recita il testo pubblicato online. La squadra VVF giunta da Avezzano, ha raggiunto la cucina spegnendo prima le fiamme che si erano propagate anche in altri ambienti dell’appartamento – aggiunge testualmente l’articolo online. Le operazioni sono terminate con la verifica dell’edificio e la messa in sicurezza dei luoghi.

