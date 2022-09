Vigili del Fuoco. L’Aquila, precipita un ultraleggero a Fossa

- Advertisement -

pubblicato il 12 settembre 2022

Incidente aereo nel pomeriggio dell’11 settembre a Fossa, piccolo comune nell’immediata periferia est di L’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Un areo ultraleggero di ritorno da un volo turistico dalla zona della Valdichiana, su cui volava il pilota, un uomo settantenne, e una donna di sessantacinque anni, per cause imprecisate, in fase di atterraggio sull’aviosuperficie di Fossa, ha virato bruscamente da un lato per poi cadere frontalmente a terra in prossimità di un casolare – Nell’urto sono deceduti entrambi gli occupanti – precisa la nota online. Intervenuti i Vigili del fuoco della sede centrale di L’Aquila per il recupero e la messa in sicurezza dell’area – si legge sul sito web ufficiale.

