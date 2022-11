Vigili del Fuoco. L’Aquila: recuperata una mucca ferita sulla montagna di Civitella Roveto con l’elicottero VF

- Advertisement -

29 novembre 2022

Nel tardo pomeriggio del 28 novembre, i Vigili del fuoco di Avezzano, con l’ausilio dell’elicottero VF del Reparto Volo di Pescara, hanno recuperato una mucca ferita nella zona alta e impervia di Monte Cuppetello, nel comune di Civitella Roveto – L’animale è stato dapprima sedato dal veterinario ASL giunto sul posto per l’operazione di recupero, poi imbracato con l’apposita rete di salvataggio e quindi sollevato dall’elicottero per essere trasportato in un’area prossima alla stalla del richiedente – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’animale, che non ha subito ulteriori traumi, è stato affidato al proprietario –

