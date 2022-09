Vigili del Fuoco. L’Aquila, ritrovato dai Vigili del fuoco il corpo senza vita dell’uomo scomparso nei boschi di Tagliacozzo

- Advertisement -

pubblicato il 28 settembre 2022

È stato ritrovato privo di vita, in località Colli di Monte Bove, ai margini di una radura, nei pressi di Marsia di Tagliacozzo, l’uomo che si era allontanato per una passeggiata in montagna, da due giorni non dava segni di se alla famiglia – si apprende dal portale web ufficiale. Dopo due giorni d’incessante ricerca, alle 14.30 di oggi, i Vigili del fuoco hanno ritrovato il corpo riverso a terra del settantacinquenne, a circa un chilometro dal punto in cui era stata trovata l’auto con la quale aveva raggiunto il luogo – Alle operazioni di ricerca, attivate dalla Prefettura, hanno partecipato oltre ai Vigili del Fuoco, presenti sul posto con un PCA/UCL (Posto di Comando Avanzato), fotoelettrica, TAS (Topografia Applicata al Soccorso), SAPR (Sistemi aeronautici a Pilotaggio Remoto) e cinofili, anche i Carabinieri di Tagliacozzo, Soccorso Alpini Guardia di Finanza e volontari della Protezione Civile – si apprende dalla nota stampa.

