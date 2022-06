Vigili del Fuoco. L’Aquila, ritrovato dai Vigili del fuoco il giovane scomparso a Pacentro

Vigili del Fuoco, ultime dal sito:

pubblicato il 29 giugno 2022

È stato ritrovato dai Vigili del fuoco, in apparenti buone condizioni, il giovane disabile che, dal pomeriggio del, 27 giugno, si era allontanato dalla casa famiglia di Pacentro – aggiunge testualmente l’articolo online.

Il giovane, con disabilità mentali, era solito allontanarsi per brevi periodi – Questa volta però, non vedendolo rientrare la sera, i responsabili della struttura hanno dato l’allarme –

Prontamente e stato istituito dalla Prefettura il dispositivo di soccorso per la ricerca di persone disperse coordinato dai Vigili del fuoco che, dopo lunghe ricerche, anche con l’ausilio dei gruppi cinofili, sommozzatori, SAPR (Sistemi Aeromobili Pilotaggio Remoto), TAS (Servizio di Topografia Applicata al Soccorso) e da un elicottero del reparto volo di Pescara, hanno individuato e recuperato il giovane nella tarda mattinata del 28 giugno, all’interno di una radura boscosa – si legge sul sito web ufficiale.

Hanno partecipato alle operazioni anche i carabinieri delle stazioni di Pacentro e Sulmona e il personale del soccorso alpino di Sulmona – si apprende dal portale web ufficiale.



