Vigili del Fuoco. L’Aquila: ritrovato un giovane disperso a Corfinio

pubblicato il 25 settembre 2023

Nel tardo pomeriggio del 24 settembre è giunta una richiesta di soccorso alla sala operativa per un giovane di Corfinio che aveva fatto perdere le sue tracce dalla sera del giorno precedente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tempestivamente la Prefettura di L’Aquila ha attivato il piano di ricerca dispersi – precisa la nota online. L’uomo è stato trovato dopo poco tempo dai Vigili del fuoco in stato confusionale ma in buone condizioni fisiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. La squadra lo ha accompagnato in un luogo sicuro, dove è stato affidato ai familiari e ai sanitari del 118 che lo hanno portato in ospedale per i necessari accertamenti – aggiunge la nota pubblicata. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia – viene evidenziato sul sito web.

