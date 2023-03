Vigili del Fuoco. L’Aquila, soccorso con elicottero dei Vigili del fuoco un alpinista disperso sul Gran Sasso

- Advertisement -

pubblicato il 9 marzo 2023

Eseguito dai Vigili del fuoco del Reparto Volo di Pescara, nella mattinata dell’8 marzo, il difficile recupero di un disperso in zona Valle dell’Inferno, un’area impervia e difficile da raggiungere, sulle pendici teramane del Gran Sasso – recita il testo pubblicato online. L’alpinista soccorso, un uomo di quarant’anni, ha perso l’orientamento all’imbrunire della sera prima in un’area non coperta da segnale telefonico – recita il testo pubblicato online. Rimasto all’addiaccio per l’interna notte, alle prime ore del giorno ha fortunatamente raggiunto una zona coperta da segnale telefonico riuscendo a chiamare i soccorsi – precisa il comunicato. Attivato il piano di ricerca coordinato dalla Prefettura di L’Aquila, la Sala Operativa dei Vigili del fuoco ha inviato sul posto le squadre di soccorso e un elicottero del Reparto Volo di Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Sul posto anche gli specialisti del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e del CNSAS Soccorso Alpino di L’Aquila che hanno condotto le operazioni a terra, raggiungendo il disperso, trovato in buone condizioni, su un ripido costone innevato – riporta testualmente l’articolo online. Le avverse condizioni meteo e la scarsa visibilità a causa delle nuvole basse hanno reso le operazioni di recupero aereo particolarmente complesse – si apprende dalla nota stampa. Sfruttando una provvidenziale apertura nella nuvolosità, l’elicottero ha potuto raggiungere la verticale della posizione dell’uomo e iniziare le operazioni di recupero con verricello eseguito dagli elisoccorritori, che si sono calati a terra attraverso il cavo aereo, e recuperato l’alpinista a bordo – riporta testualmente l’articolo online. L’uomo, in apparenti buone condizioni fisiche è stato trasportato nell’abitato di San Gabriele e affidato alle cure dei sanitari del 118.

