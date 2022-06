Vigili del Fuoco. L’Aquila, soccorso un uomo a Celano

Vigili del Fuoco, nuovo comunicato online sul sito nella sezione notizie:

pubblicato il 7 giugno 2022

I Vigili del fuoco di Avezzano sono intervenuti a Celano per trarre in salvo un uomo rimasto trafitto al polpaccio per scavalcare il cancello metallico di una recinzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Gli operatori VVF hanno dovuto tagliare parte dell’asta che fuoriusciva dalla gamba per liberare l’infortunato dalla morsa metallica – si legge sul sito web ufficiale. Il malcapitato è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118.

