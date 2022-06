Vigili del Fuoco. L’Aquila, una serie d’interventi ha impegnato i Vigili del fuoco della provincia

Vigili del Fuoco, la nuova nota online pubblicata sul sito web:

pubblicato il 6 giugno 2022

Una notte di particolarmente intensa per i Vigili del fuoco quella appena trascorsa nel territorio della Marsica per due incendi impegnativi e il soccorso a un disperso nelle montagne di Balsorano – riporta testualmente l’articolo online.

Alle 20 di ieri, un incendio ha interessato un impianto di lavorazione interno alla cartiera Burgo di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. La pronta risposta degli addetti antincendio aziendali e il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Avezzano hanno evitato il propagarsi delle fiamme al resto del complesso industriale, pericolosamente alimentate dalla notevole quantità di carta presente – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, è stato domato in circa tre ore con l’ausilio di due autopompe e sette uomini – precisa la nota online. Le operazioni sono terminate con la messa in sicurezza dei luoghi e la puntuale verifica dell’impianto – riporta testualmente l’articolo online.

Quasi in contemporaneità con il primo intervento, un altro incendio si è sviluppato a Luco dei Marsi dove, sotto una tettoia a ridosso di un’abitazione, da un barbecue lasciato pericolosamente incustodito si è propagato un incendio che ha interessato la parete dell’abitazione limitrofa – si legge sul sito web ufficiale. Anche in questo caso il rapido intervento dei Vigili del fuoco ha evitato il peggio – recita il testo pubblicato online.

Verso la mezzanotte, infine, un motociclista trentacinquenne è rimasto in panne per un guasto meccanico in località Serra Alta, un territorio montano nel comune di Balsorano – L’uomo è riuscito a dare l’allarme con il proprio telefono – Con l’ausilio degli uomini del soccorso Alpino di Avezzano e Cassino, i Vigili del Fuoco hanno raggiunto il motociclista verso l’una e mezza e lo hanno ricondotto in buone condizioni fino all’abitato di Balsorano – riporta testualmente l’articolo online.

