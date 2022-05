Vigili del Fuoco. L’Aquila, un’auto investe un gruppo di bambini all’interno del cortile di una scuola

Vigili del Fuoco, nuovo comunicato online sul sito nella sezione notizie:

Paura nel primo pomeriggio del 18 maggio all’interno del cortile della scuola materna 1° Maggio, in via Salaria Antica Est. Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è finita contro la recinzione della scuola abbattendola e piombando su un gruppo di bambini intenti a giocare all’interno del giardino – riporta testualmente l’articolo online. Immediato l’arrivo dei Vigili del fuoco e del 118. I soccorritori hanno prontamente sollevato l’auto per liberare i bambini – precisa la nota online. Il bilancio è di 5 feriti e di un bambino deceduto – riporta testualmente l’articolo online.

