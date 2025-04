Vigili del Fuoco. L’Aquila, venerdì 4 aprile giuramento Allievi Vigili del Fuoco

Dal sito ufficiale dei Vigili del Fuoco:Venerdì 4 aprile, alle ore 12, si terrà in Piazza Duomo a L’Aquila la cerimonia di giuramento degli 800 allievi vigili del fuoco del 99esimo corso – aggiunge testualmente l’articolo online. Alla cerimonia prenderanno parte il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni ed il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi – Per l’accredito di giornalisti e foto cine-operatori è possibile inviare la richiesta all’indirizzo mail coem@vigilfuoco – recita il testo pubblicato online. it entro le ore 11 del giorno 3 aprile, indicando nominativi, numero tessera professionale e allegando la copia di un documento d’identità. L’ingresso nell’area riservata nella Piazza Duomo sarà consentito alla stampa entro le ore 11 del 4 aprile, con rilascio del badge di accesso nel posto di comando (furgone UCL) posizionato all’ingresso della piazza stessa, lato Corso Vittorio Emanuele –

