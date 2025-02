Vigili del Fuoco. Nuove modalità di riscossione dei versamenti per i servizi a pagamento

Vigili del Fuoco, la nuova nota online pubblicata sul sito web:Con riferimento alle più recenti disposizioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i versamenti a favore del bilancio dello Stato e dei conti delle Amministrazioni statali aperti presso la Tesoreria statale, recepite dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Programmazione e gli Affari Economici e Finanziari con l’allegata nota n. 2892 del 22/01/2025, si comunica che, a far data dal 1 gennaio 2025, al fine di ottenere i servizi resi da questo Comando a pagamento, i versamenti dovranno essere effettuati con le seguenti modalità: utilizzo della piattaforma PagoPA, con accesso mediante il seguente link: https://pagopa – viene evidenziato sul sito web. vigilfuoco – riporta testualmente l’articolo online. it; nel caso d’impossibilità d’accesso alla piattaforma pagoPA, possono essere utilizzati i seguenti IBAN associati al tipo di servizio a pagamento reso dal Comando dei Vigili del fuoco di Chieti (fonte MEF – Ragioneria generale dello Stato). Ad ogni buon fine, si evidenzia che alle istanze per la richiesta dei suindicati servizi resi dai Vigili del fuoco di Chieti a pagamento dovranno essere allegate le contabili del versamento effettuato attestanti la ricevuta telematica (PagoPa) o il Codice di Riferimento Operazione (CRO/TRN – Bonifico). Allegati m_it.A487347.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0001050.23-01-2025.pdf

