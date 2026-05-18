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Cronaca

Vigili del Fuoco. Online il nuovo Portale Open Data dei Vigili del Fuoco

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Vigili del Fuoco, ultimissima dal sito web istituzionale:È online il nuovo portale Open Data del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dedicato alla consultazione e al riutilizzo dei dati pubblici relativi alle attività istituzionali del Corpo – riporta testualmente l’articolo online. Il portale consente di accedere ai dataset disponibili in formato aperto, nel rispetto dei principi di trasparenza, accessibilità e valorizzazione del patrimonio informativo pubblico – recita il testo pubblicato online. Per accedere al portale: Accedi al Portale Open Data

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informativo dei Vigili del Fuoco. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il sito internet dei Vigili del Fuoco, sezione Comunicati Stampa, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: vigilfuoco.it

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