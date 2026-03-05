- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Marzo 5, 2026
Cronaca

Vigili del Fuoco. Pasqua con i Vigili del Fuoco

Vigili del Fuoco, ultime dal sito:Vigili del Fuoco di nuovo insieme a Galup e Antica Distilleria Petrobe per offrire a tutto il personale amministrativo, tecnico e operativo del Dipartimento e del Corpo Nazionale la possibilità di acquistare con il 40% di sconto i loro prodotti per la Pasqua – Per acquistare la colomba Galup si può accedere tramite il link https://www.galup.it/collections/vigili-del-fuoco e inserire nell’apposito campo la pw: PASQUAVDF26La consegna è gratuita presso i comandi – precisa il comunicato. Mentre la consegna a un indirizzo differente è gratuita per ordini superiori a € 50,00. In caso contrario le spese di trasporto sono pari a € 12,90.Per acquistare al prezzo scontato di 24,99 euro il trittico offerto da Petrone: colomba artigianale al limoncello, bottiglia di limoncello e zainetto vvf, si può accedere tramite il https://www.distilleriapetrone – si apprende dalla nota stampa. it/products/sacca-vigili-del-fuoco-pasqua entro e non oltre il 15 marzo 2026, con disponibilità di consegna dal 23 marzo 2026.Il costo di spedizione per acquisto singolo sarà pari a 6,80 € e per acquisti pari o superiori a 10 confezioni, la spedizione sarà gratuita, presso indirizzo unico – Considerando il soldout avuto a Natale con i panettoni, prenotate subito per non farvi sfuggire questi eccezionali prodotti.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa dei Vigili del Fuoco. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il sito internet dei Vigili del Fuoco, sezione Comunicati Stampa, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: vigilfuoco.it

