Vigili del Fuoco. Pescara, autocisterna carica di gas propano liquido esce di strada e si rovescia

- Advertisement -

Vigili del Fuoco, ultime dal sito:

pubblicato il 7 settembre 2022

Quest’oggi poco dopo mezzogiorno, un’autocisterna della capacità di 16mila litri dedicata al trasporto di gas propano liquido è uscita di strada e si è ribaltata su un fianco lungo la scarpata a fianco della sede stradale – si apprende dalla nota stampa. Il fatto è accaduto in Fonte Canale a Città Sant’Angelo e fortunatamente il serbatoio del mezzo pesante non ha subito danni e, pertanto, non ci sono state perdite di prodotto – recita il testo pubblicato online. I Vigili del fuoco intervenuti hanno prima di tutto delimitato l’area potenzialmente esposta a rischio e poi si sono subito dedicati alla messa in sicurezza del mezzo – recita il testo pubblicato online. Prima di riportare l’autocisterna sulla strada è stato necessario travasare il suo intero contenuto in un altro mezzo, secondo le procedure operative previste per tale tipologia di evento – riporta testualmente l’articolo online. Sul posto, oltre i Vigili del Fuoco, è intervenuta un’unità del 118 e il personale del locale comando-stazione dei Carabinieri.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informazione dei Vigili del Fuoco. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche mediante il canale web istituzionale dei Vigili del Fuoco, area online Comunicati Stampa, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: vigilfuoco.it