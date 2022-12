Vigili del Fuoco. Pescara, cambio al vertice del comando

- Advertisement -

pubblicato il 19 dicembre 2022

Si è svolto questa mattina il passaggio di consegne tra il comandante uscente, l’ingegner Daniele Centi, e il nuovo dirigente in arrivo dal comando provinciale di Ascoli Piceno, l’ingegner Luca Verna – Dopo il consueto adempimento delle formalità amministrative, si e? svolta una breve cerimonia di saluto alla presenza di tutto il personale in servizio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il comandante uscente, nel breve commiato, ha ringraziato tutto il personale per l’impegno quotidiano prestato anche durante il difficile periodo segnato dalla emergenza epidemiologica – si apprende dal portale web ufficiale. Lascia il testimone all’ingegner Verna proveniente dal comando di Ascoli Piceno che ha diretto dal maggio del 2019. Il personale tecnico, operativo ed amministrativo del comando ha espresso un sincero ringraziamento all’ ing. Centi e un caloroso benvenuto con l’augurio di una positiva esperienza professionale al nuovo comandante –

