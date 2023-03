Vigili del Fuoco. Pescara, camper esce di strada e si arresta sul ciglio di un dirupo

- Advertisement -

pubblicato il 6 marzo 2023

Alle 12.30 di ieri un camper con tre persone a bordo è uscito di strada mentre percorreva la statale 614 nel territorio del comune di Lettomanoppello ed è rimasto in bilico su un dirupo – recita il testo pubblicato online. Sul posto è intervenuta una squadra del Distaccamento dei Vigili del fuoco di Alanno con due mezzi, l’Autogrù della sede centrale e l’elicottero Drago VF 52 del reparto volo – riporta testualmente l’articolo online. La squadra ha messo in sicurezza il mezzo e ha provveduto a far uscire gli occupanti con la collaborazione del personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) a bordo dell’elicottero – recita il testo pubblicato online. Gli occupanti hanno riportato ferite lievi e non hanno avuto bisogno del trasporto in ospedale – si apprende dalla nota stampa. Sul posto personale dell’Arma dei Carabinieri per quanto di competenza – si legge sul sito web ufficiale.

