Vigili del Fuoco. Pescara, grosso incendio di materiale plastico in una fabbrica dismessa a Vallemare di Cepagatti

pubblicato il 20 luglio 2022

Intorno alle 11 di questa mattina due squadre di Vigili de Fuoco del comando, una del distaccamento di Alanno e una proveniente dal comando di Chieti sono intervenute per l’incendio di materiale plastico stoccato all’esterno di una fabbrica attualmente dismessa a Vallemare di Cepagatti – Le squadre, coordinate sul posto dal funzionario dei Vigili del Fuoco, hanno subito contenuto l’incendio mediante l’utilizzo di liquido schiumogeno – Una volta sotto controllo l’incendio, sono iniziate le operazioni di bonifica e gli accertamenti per determinarne le cause – si apprende dalla nota stampa. È stato richiesto l’intervento dell’ARTA (l’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente), dei Carabinieri e della Polizia Locale dato che la grande coltre di fumo generata dalle fiamme hanno creato allarme nella popolazione e disagi nella circolazione stradale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

