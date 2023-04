Vigili del Fuoco. Pescara, i Vigili del fuoco regalano le uova di Pasqua ai bambini ricoverati al reparto di oncoematologia pediatrica

- Advertisement -

pubblicato il 5 aprile 2023

In occasione delle festività pasquali, una rappresentanza del Comando e dell’Associazione Nazionale VVF, con la speranza di regalare un momento di gioia ai bimbi ricoverati, si è recata nella mattinata del 5 aprile al reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale civile Spirito Santo, per consegnare le uova di cioccolata ai piccoli degenti – aggiunge la nota pubblicata. I medici e gli infermieri presenti hanno accolto con entusiasmo la delegazione, accompagnando i Vigili del fuoco nel reparto durante la consegna delle uova che sono state acquistate attraverso il contributo volontario dei Vigili del fuoco in servizio e in congedo di tutte le sedi del territorio – riporta testualmente l’articolo online.

