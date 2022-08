Vigili del Fuoco. Pescara, in fiamme nella notte un’imbarcazione in via valle roveto

Vigili del Fuoco, ultime dal sito:

pubblicato il 16 agosto 2022

Alle 23.30 del 14 agosto, una squadra dei Vigli del Fuoco di Pescara è intervenuta in via valle roveto, sulle sponde del fiume Pescara, per l incendio di una imbarcazione – si apprende dalla nota stampa. La squadra giunta sul posto ha spento l’incendio evitando il propagarsi delle fiamme alle altre imbarcazioni ormeggiate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sul posto presente anche una pattuglia dei Carabinieri.

