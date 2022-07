Vigili del Fuoco. Pescara, incendio di vegetazione minaccia le abitazioni a Santa Teresa di Spoltore. Tempestivo e massiccio intervento dei Vigili del fuoco

Dal sito ufficiale dei Vigili del Fuoco:

pubblicato il 24 luglio 2022

Questa mattina diverse squadre di Vigili del Fuoco del comando sono intervenute a Santa Teresa di Spoltore, in Via Pozzali, per un incendio di sterpaglie divampato in prossimità di alcune abitazioni – precisa il comunicato. Per arginare e spegnere le fiamme hanno operato sul terreno 14 unità e 5 mezzi, con il supporto aereo dell’elicottero del Nucleo volo di Pescara – Il tempestivo e massiccio intervento dei Vigili del fuoco è valso a proteggere le abitazioni e ad evitare la propagazione dell’incendio – riporta testualmente l’articolo online. Dopo l’estinzione delle fiamme l’intervento è proseguito con l’attività di bonifica – si apprende dal portale web ufficiale.

