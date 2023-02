Vigili del Fuoco. Pescara, incendio distrugge una casa abbandonata in via Doria

- Advertisement -

Dal sito ufficiale dei Vigili del Fuoco:

pubblicato il 2 febbraio 2023

Vigili del fuoco a lavoro nella serata del primo febbraio per l’incendio che ha interessato uno stabile abbandonato in via Doria – si apprende dal portale web ufficiale. Le fiamme alte e una colonna di fumo denso, visibili a distanza, hanno fatto scattare l’allarme – recita la nota online sul portale web ufficiale. Decine le chiamate giunte alla sala operativa del comando che ha immediatamente inviato sul posto diverse squadre per domare il rogo e mettere in sicurezza l’intera area – Interdetto il tratto di strada interessato per permettere le operazioni di spegnimento – aggiunge testualmente l’articolo online. Sul posto anche pattuglie della polizia – si legge sul sito web ufficiale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dai Vigili del Fuoco e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche mediante il sito internet dei Vigili del Fuoco, sezione Comunicati Stampa, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: vigilfuoco.it