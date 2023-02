Vigili del Fuoco. Pescara, incendio nella notte in un centro commerciale a Spoltore

- Advertisement -

Dal sito ufficiale dei Vigili del Fuoco:

pubblicato il 16 febbraio 2023

Questa notte intorno alle 3.00 un incendio è scoppiato all’interno del complesso commerciale ex City Moda, nel comune di Spoltore – Le fiamme hanno interessato uno dei locali del complesso in cui erano conservati vari capi di abbigliamento – recita il testo pubblicato online. L’incendio, prontamente circoscritto dalle due squadre di Vigili del fuoco intervenute, non ha prodotto danni strutturali – aggiunge la nota pubblicata. Tuttavia l’accesso al locale è stato interdetto a causa dei pericoli indotti dagli elementi di rifinitura danneggiati dal fuoco mentre sono in corso le operazioni di bonifica e l’accertamento dele cause dell’incendio – recita il testo pubblicato online. Per fortuna non ci sono persone coinvolte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sul posto è intervenuto il funzionario di servizio del comando, l’ispettore Morelli, e il personale dell’Arma dei Carabinieri per quanto di competenza – si apprende dal portale web ufficiale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informativo dei Vigili del Fuoco. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche sulle pagine del portale web dei Vigili del Fuoco, sezione Comunicati Stampa, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: vigilfuoco.it