Vigili del Fuoco. Pescara, incendio vegetazione a Santa Maria di Villa Celiera

- Advertisement -

Vigili del Fuoco, la nuova nota online pubblicata sul sito web:

pubblicato il 25 marzo 2023

I Vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio di bassa vegetazione e sottobosco in località’ Santa Maria di Villa Celiera – si apprende dal portale web ufficiale. Sul posto ha operato la squadra del distaccamento di Penne ed una squadra dei Volontari di Montesilvano – recita il testo pubblicato online. Successivamente è intervenuto l’elicottero Drago 52 e un canadair dei Vigili del fuoco con il supporto a terra del D.O.S.(Direttore Operazioni di Spegnimento) in quanto la zona e’ impervia e di difficile accesso ad i mezzi terrestri – precisa il comunicato. Al momento non sono minacciate abitazioni.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informativo dei Vigili del Fuoco. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il sito internet dei Vigili del Fuoco, sezione Comunicati Stampa, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: vigilfuoco.it